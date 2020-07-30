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Devrilen traktörün altında kalan sürücü ölümden döndü

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Karapınar köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü uzun uğraşlar sonucunda yaralı olarak kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Karapınar köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü uzun uğraşlar sonucunda yaralı olarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karapınar köyünde Şenol Özdemir yönetimindeki 67 DT 087 plakalı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Özdemir sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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