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Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı köyde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı köyde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesine bağlı Soğucak Köyü'nde Salim Taç isimli sürücü traktörü ile ormanlık alanda seyir halindeyken kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Taç meydana gelen kazada devrilen traktörün altında kalarak sıkıştı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Taç'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün vücudunda kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken devrilen traktör iş makineleri ile olay yerinden kaldırıldı.

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