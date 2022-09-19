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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük’ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Olay, Çukurören köyü Tepe Mahallesi Cevizdere mevkiinde meydana geldi. Hasan Bade (68) idaresindeki 78 BC 742 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Bade'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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