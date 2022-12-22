, bünyesinde kurulu bulunan Kardemir Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan ve BAKKA destekli “Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Merkezi Projesi” tanıtıldı.

Karabük Öğretmenevinde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, hayata geçirilen proje ile kentte ikamet eden işsiz gençler ilin ekonomisine yön veren demir çelik sektöründe dijital teknolojileri kullanarak mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine imkan sağlanacak.

Karabük Üniversitesi'nin proje ortağı olduğu, KARDEMİR, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük TSO ve Haddehaneciler Derneğinin de proje paydaşı olduğu “Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Merkezi Projesi” tanıtım toplantısında konuşan KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altındağ, şirketin kentin gelişmesinde, sosyal hayatında, eğitim hayatında her zaman ön planda olduğunu ve bu gelişimi desteklemeyi her zaman sürdürdüğünü söyledi.

Altındağ, “KARDEMİR Vakfı olarak özellikle ilimizde ihtiyaç olan haddecilik, vinç operatörlüğü ve kaynakçılık alanında nitelikli insan gücünü karşılamak adına ne tür bir desteğimiz olur diye düşündüğümüzde, BAKKA'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi ile KARDEMİR'in ihtiyaçlarını hem de ilimizdeki haddehanelerin ve diğer işletmecilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına böylesi bir projeyi başlattı. Artık teknoloji eğitim alanına da girdi ve hızlı gelişim içerisinde. Bu gelişimi eğitim süreçlerinin dışında tutmak mümkün değil. En son haddehane, vinç ve kaynak eğitimlerini insanların herhangi bir iş güveliği tehlikesi olmadan yada mevcut süreçlerimiz içerisinde yürüyen çalışan işyerlerimizde herhangi bir iş akışını engellemeden çok daha dijital bir ortamda bu eğitimi olan arkadaşlarımız eğitme imkanına sahip olacağız. Bu projeyi destekleyen BAKKA ve proje ortağımız Karabük Üniversitesi ile diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ise, bölgesel kalkınma ajansları olarak faaliyette bulundukları bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışmalarımızı yürütürken, illerin bölgelerin kalkınmasına olduğu gibi ülkenin de ulusal düzeyde kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefledikleri belirtti.

Altunsu, “Dijital Tabanlı Mesleki Eğitim Merkezi projesi ile hem bölgemizde hakim sektör olan ana metal sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün temini için mesleki eğitime yönelik altyapı yatırımını desteklemek, hem de mesleki eğitimde dijital teknolojilerini kullanarak ülkemizde ve sektörde öncü olunmasına vesile olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Desteklediğimiz proje ile Karabük'te ikamet eden işsizlerin ilin ekonomisine yön veren demir çelik sektöründe dijital teknolojiler kullanarak mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine imkân sağlanacak olması ve sektördeki işletmeler tarafından verilen yüksek istihdam taahhüdü kalkınma ajansları 2022 -2023 teması olan genç istihdamına da katkı sağlayacaktır. Biz başta projenin sahibi Kardemir Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı olmak üzere, proje ortağı Karabük Üniversitesi ile proje iştirakleri, KARDEMİR, Milli Eğitim, Karabük TSO ve Karabük Haddehaneciler Derneğine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Programda ayrıca Kardemir Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakıf Müdürü Sedai Alp ise proje hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.