Direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan sürücü otomobiliyle takla attı

Karabük'te direksiyon hakimiyetini kaybeden bayan sürücü korkuluklara çarparak takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Aydınlıkevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Rümeysa T. (18), 78 BZ 520 plakalı Toyota marka otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalının demir korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atarak ters dönen otomobildeki sürücü kendi imkanları otomobilden çıkarken, şoka giren genç kızı çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bayan sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Trafik polislerinin kaza ile ilgili incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.