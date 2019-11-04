İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DKMP'nin 10.Bölge Müdürlüğü toplantısı Yenice'de yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10.

Bölge Müdürlüğü Koordinasyon toplantısı Yenice'de yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında yapılan toplantı Yenice Ihlamur Teras tesislerinde yapıldı. Toplantıya bölge müdür yardımcıları, merkez şube müdürleri, il şube müdürleri ve milli parklar müdürleri katıldı.Açılış konuşmalarının ardından Karabük DKMP Şube Müdürü Ahmet Işık Karabük ilinde devam eden 2019 yılı yatırımlarını ve faaliyetleri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle Baklabostan Tabiat Parkına bu yıl ve önümüzdeki yıllarda yapılacak olan alt yapı ve yatırımlarla birlikte Karabük'te ekoturizm konusunda cazibe merkezi olacağını dile getiren Işık, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı.


Kurum faaliyetleri hakkında da bilgi aktarılan toplantı diğer kurum müdürlerinin sunumlarının ardından sonra erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.