Doç. Dr. Durlu, "Araç içinde sigara kullanımı risk oluşturuyor"

Dr. Yusuf Durlu, araç içinde sigara kullanımının yol açacağı duman yoğunluğu nedeniyle gözler açısından risk oluşturduğuna dikkat çekerek sürücüleri ve yolcuları uyardı.

Bunun dışında gözlerde herhangi bir nedenle oluşmuş görme azlığı veya görme alanı kaybının da trafik kazalarına yol açabileceğini aktaran Durlu, "Özellikle uzun yola çıkmadan önce göz kontrolü hayat kurtarıcı olabilir. Araç içi klimaları gözlerde kuruluğa yol açar. Bu nedenle yanma ve kızarıklık oluşur. Güneş ışınları da sürücüler için risk oluşturuyor. Kaliteli ve UV filtreli güneş gözlüğü kullanımı bu nedenle oldukça önemli. Araç içinde sigara kullanımı yol açacağı duman yoğunluğu nedeniyle gözler açısından risk oluşturur. Sigara tiryakiliği özellikle önemli bir göz sağlığı sorunu olan sarı nokta hastalığının gelişimini ve ilerlemesini tetikliyor" diye konuştu.

Sarı noktanın, gözün arka kısmında retinada bulunan, keskin ve renkli görmeyi sağlayan bir bölge olduğunu belirten Durlu, bu bölgede hasar geliştiğinde körlüğe kadar giden sıkıntılı bir hastalık sürecinin yaşanabildiğini vurguladı. Sarı nokta hastalığında sigara kullanımının önemli bir risk etkeni olduğuna vurgu yapan Durlu, sigarayı bırakmanın uzun dönemde hastalık riskini azalttığını ve tedavinin olumlu gelişmesini etkileyebileceğini ifade etti. Sigara kullanan kişilerin ellerini sık sık ağızlarına götürdüklerini belirten Durlu, şu uyarılarda bulundu: "Ellerin sık olarak ağıza götürülmesi korona virüs açısından bulaşma riski oluşturuyor. Sigara içmek hem sağlığımızı hem de güvenliğimizi çok olumsuz etkiler. Ayrıca sigara yangınların ortaya çıkmasında en önemli nedenlerden biridir. Yatak odasında ve yatakta asla sigara içilmemeli. Piknik, park veya dinlenme alanlarında sigara içmek, sönmemiş ve yanan izmariti atmak yangınlara yol açıyor. Aman dikkat diyorum. Lütfen hem sağlığımız için, hem ailemiz, çocuklarımız ve güvenliğimiz için sigaradan tümüyle ve tamamen uzak duralım. Sigarasız bir Türkiye için, Sağlık Bakanlığımızın çok önemli çalışmaları var. Ülkemizi sigarasız bir geleceğe taşıyalım. Çocuklarımıza sağlıklı günler ve yarınlar bırakalım.