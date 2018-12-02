Doğa sporcuları ormanlarda çevre temizliği yaptı

Yıl içerisinde düzenlediği yarış ve etkinliklerin yanı sıra yaptıkları sosyal projelerle de dikkat çeken KARDOFF üyeleri, kış öncesi ormanlarda çevre temizliği yaparak, çevre bilincine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. İçerisinde oto tamircisinden doktor ve üniversite öğrencilerine kadar tüm kesimden insanların bulunduğu KARDOFF üyeleri, hafta sonu Safranbolu'ya bağlı Sarıçiçek ormanlarında piknik sonrası bırakılan çöpleri temizledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4X4 arazi araçları ile aralarından Karabük Üniversitesi KARDOFF gözetmen üyesi öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 60 kişilik grup, piknikçiler tarafından etrafa atılan çöpleri gün boyunca toplayarak temizledi. Safranbolu Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğünün de destek verdiği etkinlikte toplanan çöpler kamyonlara doldurularak ormanlık alanlar temizlendi.

KARDOFF Kulübü Başkanı Ahmet Demir, doğa üzerinde geziler, yarışlar ve kamplar düzenleyen bir kulüp olmanın yanı sıra sosyal projelere de ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Şehir dışından gelen misafirleri getirdikleri doğada gördükleri çirkin manzaraları onlardan ziyade kendilerinin sindiremediğini belirten8 Demir, “Doğayı sevdiğini düşünen arkadaşların buralarda lastik yakararak bıraktıkları çöpler doğayı ve yaban hayatı büyük ölçüde tehdit ediyor. Buraya geldiğimizde gördüğümüz manzara ile yapılan temizlik sonrası ortaya çıkan manzara her şeyi ifade ediyor. Derneğimize bağlı Karabük Üniversitesi öğrencilerinden oluşturduğumuz gözetmen kurulumuz da bizlere büyük destek veriyor. İyi bir çalışma oldu. Temizlik güzel” dedi.

KARDOFF'un iyi bir çizgisi olduğunu ve değişik kulvarlarda bir şeyler yapmaya çalıştıklarını da kaydeden Demir, “Bugün yaptığımız organizasyona üyelerimizin yanında dışarıdan destek verirken, çevreci derneklerin olmaması ise bizi üzdü. Safranbolu Kaymakamımız ve Orman İşletme Müdürlüğümüz de bizlere çöp arabası ve ekip vererek destek sağladı” diye konuştu.

Gördükleri çöp ve çevre kirliliği karşısında Orman İşletme Müdürlüklerinin ormanlara girişlerin yasaklanması noktasında vatandaşların isyan ve şikayetlerini gördüklerini ifade eden Demir, “Biz burada bu görüntüleri gördükten sonra kesinlikle ormana girişleri kontrol altına alarak, insanları buralara sokmaması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanların buraya gelip çevreyi, doğayı bu hale getirmeleri, ağaçları keserek yakmaları, çöpleri bırakmaları, araç lastiklerini yakmaları yaban hayatında çok ciddi dengesizlikler sağlıyor. İşler acısı bir durum var” diye konuştu.