"Doğada Yürüyorum Matematiği Seviyorum" adlı TÜBİTAK 4004 projesinin tanıtım programı Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Vilayetler Birliği Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve desteklenmeye değer bulunan 40 projeden biri olan "Doğada Yürüyorum Matematiği Seviyorum" Projesi tanıtım programına; KBÜ Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar, Genel Sekreter Yardımcısı Şaban Özkan, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nallı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nesrin Gezici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Acar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Adnan Cansız, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Taner Tünay yaptığı açılış konuşmada, "TÜBİTAK tarafından Matematik Özel Yılı Çağrısına sunmuş olduğumuz 'Doğada Yürüyorum Matematiği Seviyorum' isimli TÜBİTAK 4004 projemiz desteklenmeye değer bulunan 40 projeden biri olma başarısı göstermiştir. Bu projeyle matematik dersini; drama, sağlıklı beslenme fiziksel aktivite, doğada spor gibi günlük yaşam becerilerini içeren konularla ilişkilendirdik. Böylelikle matematik dersini tüm öğrencilerimizin keyif aldıkları bir ders haline getirmeyi hedeflerken öğrencilerimizin projemiz süresince kazanmış oldukları alışkanlıklarda da süreklilik sağlamayı amaçlamaktayız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Gümüş de projenin matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştıracağına hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacağına önemli katkılar sağlayacağını belirterek projede emeği bulunanlara teşekkür etti.

Matematik dersini; drama, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, doğada spor gibi günlük yaşam becerilerini içeren konularla ilişkilendirerek öğrencilerin keyif aldıkları bir ders haline getirmeyi hedefleyen projenin ilk etkinliği olan Safranbolu Tokatlı Kanyonu'nda su sesi ve doğanın güzelliğiyle matematik etkinliği gerçekleştirildi.