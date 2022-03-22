Doğal felaket tehlikelerine karşı mesaj veren “Sonra/Then” resim sergisi açıldı

Öğr. Üyesi Mustafa Kocalan'ın “Sonra/Then” isimli kişisel resim sergisi, fakültenin sanat galerisinde ziyaretçileriyle buluştu.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocalan'ın “Sonra/Then” isimli kişisel resim sergisi, fakültenin sanat galerisinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Serginin açılışını KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın Eşi Fadimana Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un Eşi Aysel Tuğ, Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok Atmaca, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlkay Buran yaptı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat eserleri inceleyerek Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocalan'dan eserleriyle ilgili bilgiler aldı.

Serginin sonunda resim bölümü öğrencilerinin çalıştığı atölyeleri de gezen Rektör Polat, öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyip öğrencilerle sohbet etti.

Dr. Öğr. Üyesi Kocalan'ın resim sergisinde yer alan çalışmalar, dünyanın ekolojik sitemini etkileyen ve yaşamı altüst eden doğal felaketlerin her geçen gün arttığına dair mesajlar vererek insanoğlunu kendisini sorgulamaya yönelik bir yolculuğa çıkartıyor.

Toplam 30 adet eserin yer aldığı sergi, 01 Nisan tarihine kadar Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Galerisinde ziyaretçilere açık olacak.