DÖGEP aralık ayı çalışmaları yapıldı

Karabük'te Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Geliştirme Programı (DÖGEP) aralık ayı çalışmaları tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Geliştirme Programı aralık ayı çalışmaları Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Projenin aralık ayı çalışmaları kapsamında Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Şaban Karataş tarafından görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Temel Dini Bilgiler" derslerinde yer alan ibadet konularının öğretilmesinde temel ilkeler, öğretim metotları ve materyallerin hazırlanması ve kullanımı konularında eğitim verildi.