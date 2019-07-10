Doğum günlerinde yapılan bağış ile ihtiyaçlar giderilecek

Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için “Sevdiklerimizin Doğum Günlerini Kızılay'a bağış yaparak kutlayalım” isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Türk Kızılay Karabük Şubesi Kadın Kolları tarafından “Eğer Paylaşmayı bilirseniz Ekmeği Paylaşmak, Ekmekten Daha Lezzetlidir” sloganıyla başlatılan proje kapsamında doğum günü kutlanacak kişi adına ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacının giderilmesi amacıyla sevdikleri Kızılay'a bağış yapıyorlar. Yapılan bağış sonrası Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından doğum günü kutlanacak kişi adına “Doğum gününüzü kutlamak için arkadaşlarınız tarafından sizin adınıza derneğimize bağış yapılmıştır. İhtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün, savaşın en kızgın anında merhametin ve tarafsızlığın simgesi olan Türk Kızılay'ına yapılan bu bağışa vesile olduğunuz için teşekkür eder, mutlu yıllar dileriz” ifadesinin yazılı olduğu bir teşekkür belgesi veriliyor. Böylece bağış yapan kişiler doğum günü kutlanacak kişiye hediye yerine bu teşekkür belgesini vermiş oluyor.

Yapılan bağışlarla Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından kentteki ihtiyaç sahibi başta kadın ve çocuklar olmak üzere ihtiyaçları gideriliyor.