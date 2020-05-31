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Doğum yapan kadın ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Karabük’te, riskli gebelik sonrası sezaryenle doğum yapan 43 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi.

Karabük'te, riskli gebelik sonrası sezaryenle doğum yapan 43 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.


İki gün önce riskli gebelik nedeniyle Kastamonu'dan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 43 yaşındaki M.Ö., sezaryenle doğum yaptı. Ameliyat sonrası sonrası gelişen DİK (kanın pıhtılaşma sisteminin damar ağı içinde bozulması) tablosu nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmesi gereken kadın için ambulans helikopter istendi.


Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans helikopter Karabük İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistine inerek, hasta kadını alarak Ankara'ya hareket etti.

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