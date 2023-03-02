Doktorların başarılı operasyonuyla yeniden parmaklarını oynatma imkanını yakaladı

5 yaşındaki Mehmet Akif Karadağ Karabük'teki plastik ve çocuk cerrahisinin başarılı operasyonuyla yeniden parmaklarını oynatabilme imkanına kavuştu.

Mehmet Akif Karadağ isimli küçük çocuğun avuç içerisinde geçen yıl yanan sobaya temas etmesi nedeniyle ciddi derecede yanık oluştu. Bir süre sonra gelişen kontraksiyonla birlikte Karadağ parmaklarını hareket ettirememeye başladı. Anne Öznur Karadağ, çocuğunun tedavisi için gittiği farklı şehirlerde istediği sonucu alamayınca Karabük'e geri dönerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Çocuk Cerrahi Uzman Dr. Gözde Şakul ile Plastik Cerrahi Op. Dr. Nijat Babaev'in başarılı operasyonu ile 2.5 yaşındaki çocuğun elindeki kontraksiyonları açarak yeniden parmaklarını oynatabilmesini sağladı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Uzman Dr. Gözde Şakul, soba ile temas yanığının kendileri için en sıkıntılı grup olduğunu belirterek, “Çünkü yanık derin bir yerleşimdedir ve hastanın her iki avuç kısmında yanık olduğu için kontrakta olup pençe gibi kalma ihtimali vardır” dedi.

Mehmet Akif Karadağ'da ilk dönemde yapılan müdahaleye rağmen kontraktür dedikleri problemin geliştiğini ifade den Şakul, “Daha sonrası aile ile ameliyat konusunda görüştük. Aile de el önemli bir organ olduğu için daha farklı yerlerde yaptırmak istediler. İki kez başka şehirlerde hasta ameliyat oldu fakat bu bahsettiğim kontraktür daha fazla ilerledi. 1 yılın sonunda hasta artık avcunu açamaz hale gelmişti. Nijat hocamız hastanemize atandı. Onunla bu hastayı tekrar değerlendirdik o da bunu birlikte yapabileceğimizi söyledi” şeklinde konuştu.

“Dolayısıyla bu hastaları ameliyat etmek çok zor”

Gerçekleştirilen ameliyat hakkında bilgi veren Op.Dr. Nijat Babaev, ise “Uzun dönem yanık komplikasyonu ile danışıldı bana. Yanık kontraktürü dediğimiz özellikle dördüncü ve beşinci parmağında ve avuç içerisinde kontraksiyonları vardı. Bu yüzden elini açamıyordu. Ameliyata aldık. Bu ameliyatlarda hastalar defalarca ameliyat olduğu için yanıktan sonra bu bölgede parmağı besleyen damarların anatomisi karışıyor. Dolayısıyla bu hastaları ameliyat etmek çok zor” ifadelerini kullandı.

“Gözde Hanımla beraber mikro cerrahi yöntemlerle mikroskop altında o damar ve sinirleri koruyarak her parmağa giden damar ve sinir paketini koruyarak kontraktürlerini açmaya çalıştık” diyen Babaev şunları söyledi: “Bizim için özellikli durumlardan bir tanesi parmağın üzerinde olan doku defektini yine kendi dokuları ile onarmak istiyorduk. Çünkü yeniden kontraksiyon tekrarlayabilirdi. Gözde Hanımla ameliyat içerisinde konuşarak güzel bir ameliyat yaptık. Sırtından aldığımız bir dokuyu parmağına getirdik. Böylece parmaktaki tendom, sinir ve damarların üzerini kendi dokusuyla örterek sonradan gelişecek kontraksiyonu da önlemiş olduk. Avuç içerisindeki bütün kontaksiyonları açtıktan sonra biz çift aşamalı konstrüksiyon düşündük. Avuç içerisini açık bıraktık. Başhekimlikle konuşup biraz pahalı olan bir malzemeyle önce orayı kapattık. Daha sonra yine kasıktan aldığımız yamayla avuç içerisini de kapattık. Böylece kontraksiyon açılmasını sağlamış olduk.”

Bölgede ilk başarılı ameliyatı gerçekleştirdiklerini anlatan Babaev “Şu anlık bir sorun yok. İstediğimiz gibi gidiyor. Parmaktaki duyular ve hareketler de normal” dedi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz da üst merkezlerde yapılamayan bir ameliyatın hastanelerinde yapılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Tedavi için gitmedikleri bir yer kalmadığını aktaran anne Öznur Karadağ, başarılı ameliyatla oğlunu sağlığına kavuşturan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.