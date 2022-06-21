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Dolu yağışı orman işçilerine zor anlar yaşattı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı, ormanda çalışan köylülere zor anlar yaşattı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı, ormanda çalışan köylülere zor anlar yaşattı.


İlçeye bağlı Sofular köyünde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, orman işçilerine zor anlar yaşattı. Traktör yardımıyla köy merkezine inmeye çalışan işçiler o anları cep telefonu ile kaydetti. Doluya hazırlıksız yakalanan işçilerin tedirginliği konuşmalarına yansırken, bazı bölgelerde etkili olan sağanak dolayısıyla da orman yollarının göle döndüğü görüldü.

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