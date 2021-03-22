Dolunun etkili olduğu Karabük için meteoroloji uyardı

Karabük'ün Eflani ilçesine akşam saatlerinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Meteoroloji, yarın için de bölgede kar beklendiğini bildirerek, ulaşımdaki aksama ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

Eflani ilçesinde gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle yerler beyaza büründü. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 23 Mart Salı günü Batı Karadeniz'de yağmurla başlayacak yağışın öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Ulaşımdaki aksama ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.