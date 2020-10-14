DTD Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından yapılan açıklamada, toplantıda raylı sistemler alanındaki en önemli yatırımlardan biri olan demiryolu tekerleği üretim tesisiyle ilgili güncel gelişmelerin üyelere aktarıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun ülkenin toplam taşımacılığı içindeki payını yükseltmek amacıyla kurulan ve şirketimizin de üyesi olduğu Demiryolu Taşımacılığı Derneği'nin Yönetim Kurulu Toplantısı online olarak gerçekleşti. Şirketimizin de davet edildiği toplantıda, raylı sistemler alanındaki en önemli yatırımlarımızdan biri olan demiryolu tekerleği üretim tesisimiz ile ilgili güncel gelişmeler üyelere aktarıldı. Yönetim kurulu üyelerinin talep ve beklentilerinin canlı olarak dinlendiği toplantıda, şirketimiz Pazarlama Müdürü Onur Erkara, önceliğimizin ülkemizde demiryolu taşımacılığı yapan şirketlerin demiryolu tekerleği ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtti. Geliştirdiğimiz demiryolu tekerleği ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi verilen toplantıda, şirketimizin ana hedefinin sürdürülebilir ve uluslararası kalite standartlarında üretim yapmak olduğu vurgulandı. Her iki taraf için de verimli geçen toplantının sonunda, ürünlerimizin ve üretim sürecimizin daha yakından incelenmesi adına, DTD Yönetim Kurulunu ve değerli üyelerini şirketimize davet ettik. KARDEMİR olarak sektör paydaşları ve dernekleri ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde, tedarikçilerimizin ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve sektörel işbirliklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz" denildi.