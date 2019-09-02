Düğün magandasının silahından çıkan kurşunla ölmüştü, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Karabük'te bir düğünde kontrolsüzce bir kişinin havaya ateş açması ihbarı üzerine yaşamını yitirdiği olayla ilgili silahlara el konulurken 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Karabük'ün Eflani ilçesi Çelebiler Mahallesinde düzenlenen düğün merasiminde Yunus Y.'nin C.K. tarafından kontrolsüzce havaya ateş edilmesi sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede vefat etmesi ayrıca yerel ve ulusal basında bahse konu düğün merasiminde çok sayıda ateşli silah ile ateş edildiği haberlerinin çıkması üzerine polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmada 4 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalar ve tüfek ile ilgili olarak, düğünde ateş ettikleri tespit edilen M.D, S.K, E.K, Ş.Ö isimli 4 şüpheliye kuru sıkı tabanca bulundurmaktan, A.H.K, E.H.K isimli 2 şüpheliye ise silah taşımaktan, S.B isimli şahsa ruhsatsız tüfek bulundurmaktan idari yaptırım uygulandı.

S.B, Ş.Ö ve Ö.Ç isimli 3 şüpheli hakkında Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürmek Suçundan adli işlem başlatıldı. Olayda toplam 8 şüpheli hakkında İdari ve Adli işlem yapıldı.

Öte yandan, il merkezi ve ilçelerde düğün ve cemiyetlerde, her türlü tabanca ve tüfekler ile sözde kutlamalara karşı, gerekli tedbirlerin alındığı, cemiyetlere katılan vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği belirtildi.