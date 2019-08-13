Düğün salonu ve halısaha açılışını Milletvekili Ünal yaptı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal açılışlar gerçekleştirmek için Yenice ilçesine bağlı Şirinköy'e ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Yenice ilçesine bağlı Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köylerinin ortaklaşa kullanacağı düğün salonu ve halısaha açılışını yaptı. Şirinköyde köy muhtarları tarafından karşılanan Ünal ilk önce üç köyün ortak olarak kullanacağı ve yapımı tamamlanan düğün salonunun açılışını yaparak binada incelemelerde bulundu. Daha sonra Ünal Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkıları ile yapımı tamamlanan halısahanın açılışını yaparak düzenlenen futbol turnuvasına katılan takımlara başarılar diledi. Açılışların ardından konuşan Ünal, köylerde yaşanan sıkıntıları gidermek üzere çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirterek, "Düğün salonunu yapımı tamamlandı. Gençlerimiz düğünlerini burada rahatça yapabilecek. Ayrıca diğer faaliyetlerde kullanılacak salonumuz hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve vakit geçirebileceği halısahayı açtık. Ayrıca kurban bayramı dolayısı ile düzenlenen turnuvadaki takımlara başarılar diliyorum" dedi.