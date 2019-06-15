Dünya Çevre Günü etkinlikleri Doğa Yürüyüşü ile sona erdi

Doğa Yürüyüşü öncesinde Safranbolu Belediyesi, PTT Başmüdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TEMA Vakfı Karabük İl Temsilciliği ve Denge Tekeri Bisiklet Kulübü tarafından açılan stantları ziyaret eden Vali Gürel etkinliğe destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Safranbolu Kent Ormanı içesinde bulunan yürüyüş parkurunda iki tur yürüyüş yapan Vali Gürel ve beraberindeki protokol üyeleri yaklaşık 4 km'lik Doğa Yürüyüşünün ardından vatandaşlarla birlikte piknik yaptılar.

Doğa Yürüyüşünün ardından Safranbolu Kent Ormanı İşletmecisi Hüseyin Duran'a misafir olan Vali Gürel ve protokol üyeleri bir süre ederek misafirperverliği için Hüseyin Duran'a teşekkür ettiler.

Doğa Yürüyüşüne Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in yanı sıra Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri ve doğa sever vatandaş katıldı.