Dünya Miras Kenti Safranbolu, ODTÜ'nün gözdesi oldu

Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ile imar plânları hakkında görüşmek isteyen Şehir ve Bölge Plânlama bölümü 2. sınıf öğrencileri, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Öğretim Üyeleri Stüdyo Koordinatörü Prof. Dr. Ela Babalık, Banu Aksel Gürün, Öğretim Üyesi Yalçın Demirtaş, Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Burak Büyük Civelek, Araştırma Görevlisi Begüm Sakar, Araştırma Görevlisi Göksun Yıldırım ve Araştırma Görevlisi Aysun Altınok beraberinde yapılan toplantıya, Safranbolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mimar Başak Dökmeci de eşlik etti. Belediye Başkanı'nın ve İmar ve Şehircilik Müdürü'nün öğrencileri bilgilendirmesinin ardından soru cevap kısmına geçildi.

Belediye Başkanı Elif Köse toplantının ardından yaptığı konuşmada, “Türkiye'mizin en popüler üniversitelerinden biri olan ve adından hep başarılarla söz ettiren ODTÜ'nün başarılı öğrencilerini ağırlamaktan mutluluk duyduk” diyerek, ekibe ilgileri için teşekkür etti.

Başkan Köse, Safranbolu'nun önemini ise, “Kent ölçeğinde korunan şehrimizin kıymetini sadece bizim değil, turistlerin; tarihçilerin, mimarların, akademisyenlerin, öğrencilerin yani birçok kesimin biliyor olması çok mühim. Biz bu özel ilçede Belediyecilik yaparken sadece Belediyenin esas görevlerini yerine getirmiyoruz. Safranbolu'muzu, dokusunu koruyarak güzelleştirmeye çabalıyoruz. Yeşilleştirmeye, temiz tutmaya ve tarihini yansıtacak dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. Bakınız, görev yaptığımız süreçte imar ve şehircilik alanında oluşturduğumuz projelerin birçoğundan ödül aldık. Tarihi Kentler Birliği'nin her sene yaptığı yarışmalardan her sene ödül ile dönüyoruz” cümleleri ile vurguladı.

Restorasyon çalışmalarına dikkat çeken Belediye Başkanı Elif Köse, “Safranbolu'muzun girişindeki Kaya Erdem Caddesi'nin dış cephesi ne yazık ki kirli bir görüntü oluşturuyordu. Geçtiğimiz günlerde o bölgenin restorasyonuna başladık. Çalışmayı, Sadri Artunç Caddesi'nde sürdüreceğiz. Safranbolu'muz hak ettiği güzelliğe kavuşacak” ifadelerine yer verdi.