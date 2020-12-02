Dünyaca ünlü konaklar için en büyük tehdit: Baca yangınları

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki dünyaca ünlü tarihi konakları için en büyük tehdit, baca yangınları.

Yaşantısı, şehir hayatı ve mimarisiyle "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da, kış ayının gelmesiyle birlikte tarihi ev, konak ve otellerde baca temizliği uyarıları ve denetimleri artırıldı.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan tarihi ilçede, tarihi yapılardaki yangınların en büyük nedenleri arasında bacalardan ve elektrik konaklarından dolayı yangınlar çıkıyor. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Tarihi Çarşı bölgesinde tarihi evler, konaklar, oteller, iş yerlerinde baca ve elektrik panolarıyla ilgili denetimler yapılırken, vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtılıp, afişler ve pankartlar şehirde farklı bölgelere asılıyor.

Meydana gelen yangınlarda büyük bir öneme sahip olan yangın vanaları da ekipler tarafından sıklıkla denetlenirken, eksik olan yerlere yeni yangın vanaları yerleştiriliyor.

"En çok korktuğumuz boş evler"

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökcü, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kış ayına girilmesiyle birlikte denetimlere başladıklarını söyledi.

Vatandaşlara yangın önlemleri hakkında bilgilendirici afiş dağıttıklarını, bazı bölgelere pankartlar astıklarını ifade eden Gökcü, "Tarihi Çarşı'da belli kesimde doğalgaz var. Safranbolu üç kesimden oluşuyor. Bağlar ve Kıranköy, Tarihi Çarşı bölgesi. Tarihi Çarşı önemli olduğundan ve yoğunluk olduğundan buraya ağırlık verdik. Bu bölgede 44 adet yangın vanası var. Evleri kontrol ediyoruz. Bizim en çok korktuğumuz kimsesiz, içinde oturulmaya evler. Bunları tespit ettikleri zaman içerisine giriyorlar. İç ve dış müdahalelere maruz kalıyor. Evlerin bacaları temiz mi, elektrik tesisatları kontrol ediliyor. Çok eski olanlar, biraz da külfetli olduğundan vatandaşlarımız yaptıramıyor. Genelde yangınlar bacalardan ve elektrik tesisatlarından çıkıyor" dedi.

Tarihi Çarşı bölgesinde sokakların dar olduğunu, araç sahiplerinin park konusunda duyarlı olmasını isteyen Gökcü, "Vatandaşlarımız biraz dikkat ederse, yangın vanalarının önüne park edenler oluyor. Geçiş yollarımızı kapatmasınlar. Tüm yangın vanalarımızın kaç dakikada dolduğunu hesapladık, basınçlarını ölçtük, ölçümler devam ediyor. Bu memleketin çocukları olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Yanlış bilgi veriyorlar"

2020 yılında 4-5 yangının çıktığını belirten Gökcü, şunları kaydetti:

"Su sıkıntımız olmuyor, yangın vanaları yenilenecek ve sayıları artırılacak. Yanlış ihbar geliyor. Yangın çıktığı zaman geniş bilgi vermiyorlar. Ot yangını diye gidiyoruz, çatı yangını çıkıyor, ev yangını diye gidiyoruz, çalı yangını çıkıyor. Detaylı bilgi vermeleri gerekiyor."

Safranbolu'da 200 yıllık konak, otel ve evlerin olduğunu, denetimlerin de sıklıkla yapıldığını vurgulayan Gökcü, bazı vatandaşların özel mülklerine almadığını ve bu nedenle denetleyemediklerini kaydetti.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak içerisinde oturulmayan 3-4 konağı yangından kurtardıklarını anlatan Gökcü, "İçerisinde oturulmayan, madde kullananları içerisinde kabloları eritirken yakaladık. Polisin, vatandaşın ihbarıyla yangından kurtardık. İçerisinde yaşam olmayan evler büyük risk altında" ifadelerine yer verdi.