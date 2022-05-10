Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer ölüm yıldönümünde anıldı

"La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün kazanan ve 20. yüzyılın önemli sopranolarından biri olarak görülen Leyla Gencer vefatının yıldönümünde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anıldı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı ile Safranbolu Belediyesi öncülüğünde 2008 yılında hayatını kaybeden Leyla Gencer için anma etkinlikleri düzenlendi. Safranbolu ilçesine bağlı Yörük Köyü'nde düzenlenen anma törenine Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazeteci-yazarlar ve köy sakinleri katıldı.

Törende konuşan Gazeteci-Yazar Zeynep Oral, Doğan Satmış ve BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Leyla Gencer'in yaşantısı ve ailesi hakkında bilgiler verdiler.

Konuşmaların ardından Gencer'in evinin önündeki anma töreni sona erdi.