Dünya'nın ikinci Barbie Sergisi Safranbolu'da

Dünya'nın ikinci Barbie bebek sergisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Karabük'ün Safranbolu ilçesinde açıldı.

Safranbolu'da bir özel kurumda sınıf öğretmenliği yapan Özden Evren Çavuşoğlu, 20 yıldır biriktirdiği 'Barbie' bebekler için sergi açmaya karar verdi. Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergi yediden yetmişe yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 300 bebeğin yer aldığı sergiyi aileleri ile birlikte sergiyi gezen çocuklar bol bol fotoğraf çektirdi.

2020 yılında Hollanda'nın Almelo kentinde açıldığını belirten Özden Evren Çavuşoğlu, ikincisinin de Safranbolu ilçesinde açmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, “Barbie sadece çocukların oynadığı bebekler serisi değil, yetişkin grubun koleksiyon gold serisinden de oluşuyor. Benim gibi çok sayıda koleksiyoner var aslında ama böyle anlamlı bir günde sergi açan biz olduk” dedi.

Çavuşoğlu, sergide tarihe iz bırakan kadınların Barbie bebeklerinin de bulunduğunu söyledi. 20 yıldır koleksiyon yaptığını aktaran Çavuşoğlu, ilginin yoğun olması dolayısıyla bir süre ilçede açık olacağını kaydetti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse sergiye büyük ilgi olduğunu belirterek, “Dünyada ikinci kez ve Türkiye'de ilk sergi bu. Ben de biraz bakma imkanına sahip oldum. Çünkü çok kalabalık. Çok ilgi var. Bu ilgiden de çok memnun kaldık. Tam olarak sayısını bilmiyorum ama yaklaşık 300 tane bebek var. Her biri orijinal. Evren Hanım tarafından uzun yılların birikimi olarak bu sergi oluşturulmuş. Çok kıymetli bence. Herkesin de çok ilgisini çekti. Bu kadar ilgi göreceğini de düşünmemiştik açıkçası. Ben görme fırsatı bulamıyorum kalabalıktan” dedi.

Başkan Köse, “Eğer Evren Hanım'ın bir acelesi yoksa uzun bir süre burada tutmaya çalışıyoruz. Daha fazla kitleye de ulaşabilmek anlamında uzun süre burada kalmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan sergiye Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sergi sahibi Özden Evren Çavuşoğlu, çocuklar ve aileler katılım gösterdi. İlginin yoğun olması ve gelemeyenler olabileceği için sergi bir süre daha Safranbolu'da kalmaya devam edecek. Sonrasında İstanbul YUKA Oyuncak Müzesi'nde yerini alacak.