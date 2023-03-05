'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 23 bin 810 lira ceza kesildi

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, yarım saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 23 bin 810 lira para cezası kesildi.

Safranbolu ilçesinde uygulama yapan Trafik Şube ekipleri, Emek Kavşağı ışıklarında 67 TP 805 plakalı otomobilin sürücüsünün seyir halindeyken alkol aldığını fark etti. "Dur" ihtarı yapılan sürücü otomobiliyle Karabük istikametine doğru kaçtı. Şüpheli şahıs ile polis arasında yaşanan yarım saatlik kovalamacanın ardından sürücü kent merkezinde kıskıvrak yakalandı.

Sürücünün yapılan kontrollerde 1.16 promil alkollü olduğu tespit edilirken, 23 bin 810 lira para cezası kesildi.