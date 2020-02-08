Durlu: "Körlüğe de yol açan sigaradan tümüyle uzak durulmalı."

Dr. Yusuf Durlu, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; sigaranın görme kaybına da yol açtığını söyledi. Durlu, sigara kullanımının özellikle önemli bir göz sağlığı sorunu olan sarı nokta hastalığının gelişimini ve ilerlemesini tetiklediğini vurguladı.

Sigara kullanımının katarakt hastalığına da yol açabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yusuf Durlu sigara içen kişilere seslenerek, gözlerinizin sağlığı için sigara kullanmayın. Sigara kullanıyorsanız, bugünü yani 9 Şubat tarihini sağlığınız için çok önemli bir fırsata dönüştürerek, sigarayı bırakın." diye konuştu. Sarı noktanın, gözün arka kısmında retinada bulunan, keskin ve renkli görmeyi sağlayan bir bölge olduğunu belirten Durlu, bu bölgede hasar geliştiğinde, körlüğe kadar giden sıkıntılı bir hastalık sürecinin yaşanabildiğini vurguladı.

"Sigarayı bırakmak hastalık riskini azaltıyor."

Sigaranın sarı nokta hücrelerinde bazı hasarlara yol açtığına dikkat çeken Durlu, şunları söyledi:

"Sarı nokta hastalığı önemli bir göz sağlığı sorunu. Bu hastalığın belirtileri; görme kalitesinde bozulma, okuma zorluğu, cisimleri ve çizgileri kırık veya dalgalı görme, renkleri soluk ve gri görme, yüzleri tanımakta güçlük, ışığa hassasiyet, siyah noktalar, gece görüşünde azalma ve bakılan cismin ortasında bulanık bir alan veya karanlık leke görme olarak sıralanabilir. Sarı nokta hastalığında ve bu belirtilerin ortaya çıkmasında sigara kullanımı önemli bir etkendir. Son yıllarda önemi giderek artan tetkik yöntemlerinden ilaçsız göz anjiyosu, sarı nokta hastalığının tanı ve tedavisini yönlendirerek çok olumlu katkılarda bulunuyor. İlaçsız göz anjiyosunun en önemli avantajı damardan ilaç vermeden sarı nokta ve retinanın damarlarını kısa sürede çok yüksek hassasiyetle inceleyebilme fırsatı sunmasıdır. Bu yöntem yapılırken ilaç verilmediği için hiçbir yan etkisi yoktur. Islak tipte erkenden yapılan göz içine iğne tedavilerinden sonra hastanın görme oranı ve yaşam kalitesi artıyor. Göz içine iğne tedavilerinin muhakkak steril alanda yapılması gerekiyor."