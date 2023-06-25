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e-Twinning Projesi ile doğaya zararı engellemeye çalışıyorlar

Karabük’te Şehit Metin Arslan İlkokulu öğretmeni ile öğrencileri e-Twinning Projesi ile doğaya zarar vermeyi engellemeyi hedefliyorlar.

Karabük'te Şehit Metin Arslan İlkokulu öğretmeni ile öğrencileri e-Twinning Projesi ile doğaya zarar vermeyi engellemeyi hedefliyorlar.


Türkiye, Azerbaycan ortaklığında Ürdün, İtalya, Gürcistan ve Romanya olmak üzere 6 ülke, İzmir, Şanlıurfa, İstanbul, Samsun, Yozgat, Ankara, Karabük olmak üzere 7 şehrin ve 16 öğretmenin katılımıyla şubat ayında çalışmalarına başlamıştı. Proje çerçevesinde 6-16 yaş grubu öğrencilerine doğa anlatılıp, toprak tanıtılırken nesli tükenen ve tükenmekte olan hayvanları araştırılıp sunulmasını, atık malzemelerin atık olmadığına farkındalık oluşturup, geri dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirmeye başladılar.


Suyun önemine değinen ve sıfır atık, iklim değişikliği ve karbon ayak izi konularında eğitimlerini alıp etkinliklerini web2.0 araçlarıyla gerçekleştiren öğrenciler


doğaya verilen zararları durdurmayı hedefliyor.

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