Eflani-Pınarbaşı Kavşağı Yolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Eflani Merkezden Pınarbaşı-Daday yol ayrımına kadar olan yol genişletme ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

beraberinde Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolü ile birlikte incelemelerde bulunan Vali Gürel, Milletvekili Ünal, çalışmalar hakkında Karayolları 15. Bölge Müdür Yardımcısı Mahmut Ziya Sarı'dan bilgiler aldılar.

Bu sene Koronavirüs salgını nedeniyle bütçenin daraldığı ve kaynakların azaldığı bir yıl olmasına rağmen DSİ, Karayolları ve İl Özel İdaresi gibi yatırımcı kurumlar tarafından verimli bir yıl olduğunu söyleyen Vali Gürel, “Bu verimliliğin altında Milletvekillerimizin Ankara'da yaptıkları temaslar ve görüşmeler yatıyor, her Sayın Bakana veya Genel Müdüre veya yetkililere neredeyse 3-4 kere gittiler ve bunun sonucunda da bu yatırımlar ortaya çıktı. Bu sene Kardemir Kavşağı Projesi programda olmamasına rağmen ziyaretlerin ve görüşmelerin neticesinde programa alındı ve ihalesi gerçekleştirildi, yakında da inşallah inşaat çalışmalarına başlanacak. Eflani, Daday, Pınarbaşı yolu da aynı şekilde programda olmamasına rağmen Milletvekillerimizin gayretleri ve görüşmeleri neticesinde programa alındı. Yaklaşık 6 km'lik yolun 4 buçuk km'lik bu kısmı Karayolları 15. Bölge Müdürlüğümüz kendi öz imkânlarıyla ve makine parkıyla yapmakta bu anlamda gerçekten önemli bir yatırım. Çünkü program dışı yapılan ama kendi öz kaynaklarıyla yapıldığı için de bizim için değerli olan bir yatırım. Pınarbaşı yol ayrımından Eflani ilçemize kadar olan kısım bitirildiğinde bu bölgedeki turizm alt yapısı Karabük ve Safranbolu ilçemiz ile birleşmiş olacak. Çalışmalar bittiğinde Kastamonu ve Karabük illerimiz ile ilçelerimiz adına önemli bir bağlantı yolu olmuş olacak.”diye konuştu.

Milletvekili Ünal ise yaptığı açıklamalarda, “Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün ilimizde ve Eflani ilçemizde yaptığı çalışmaları yerinde görmek için bugün buradayız. Tarihi bir ilçe olan Eflani, Daday ve Pınarbaşı ile buluşmasını sağlayan bu yol çok önemli bir yol, turizm hareketliliğini de arttıracak ve Eflani ilçemize ve ilimize gelir anlamında katkısı olacak olan bir yol. Kardemir Kavşağı ihalesinin yapılması gibi yeni müjdeleri var, bu sene ülkemizde sadece bir-iki proje ihale edilebildi bunlardan da birisi Kardemir Kavşağı Projesi. Bölgemizde çok ciddi anlamda yol çalışmaları yapıldı, bölünmüş yollara kavuştu, bölgemizde 150 km'nin üstüne bölünmüş yol var. Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve Bölge Müdürlüğümüze ilimize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum.”diye konuştu.