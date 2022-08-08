Eflani “sakin şehir” üyeliği için hazırlanıyor

Karabük'ün Eflani ilçesi Cittaslow (sakinşehir) listesinde yer almaya hazırlanıyor.

Eflani Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada Cittaslow üyeliği için hazırlanan başvuru dosyasına konmak üzere Eflani ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulumu tamamlanan mobil araç ile hava kalitesinin ölçüldüğü bildirildi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul hava kalitesi ölçümü yapıldığını belirterek, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından talep ettiğimiz ölçüm aracı ilçemize gelerek kurulumu yapıldı ve hava kalitesi ölçümüne başladı. Bir ay süre ile ilçemizde hava kalitesi ölçümü yapacak olan araç, ölçüm sonucunu raporlayarak belediyemize verecek bizde bakanlık onaylı raporu “sakin şehir” başvuru dosyamıza ekleyeceğiz” ifadelerinde bulundu.