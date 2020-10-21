Eflani'de bir mahalle ve apartman karantinaya alındı

Karabük'ün Eflani ilçesinde birden fazla korona virüs (Covid-19) vak'ası ve temaslısı tespit edilen bir mahalle ile apartman karantinaya alındı.

Eflani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararları gereğince Başiğdir köyü Yukarı Mahalle ve merkez Candaroğlulları Mahallesi Çelebiler Caddesi'nde bulunan apartmanın karantinaya alındığı belirtildi.

Karantinanın 21 Ekim 2020 saat 08.00'dan itibaren 3 Kasım 2020 saat 24.00'a kadar 14 gün süreceği ifade edilen açıklamada, belirtilen adreslerde giriş ve çıkışların kapatılması gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği bildirildi.