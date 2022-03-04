Eflani'de eğitime kar engeli

Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarının ardından Eflani'de 2 gündür kar yağışı etkili oluyor. İlçe Kaymakamlığı kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, “Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçemizde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 04 Mart 2022 Cuma günü tatil edilmiştir” denildi.