İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eflani'de göller buz tuttu

Karabük’ün Eflani ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçede yer alan göletlerin yüzeyleri buz tuttu.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçede yer alan göletlerin yüzeyleri buz tuttu.



Eflani ilçesinde bulunan Bostancılar, Kadıköy ve Ortakçılar göletlerinin çevreleri yaklaşık 1 metreye aşkın kar kalınlığına ulaştı. Kar görüntüsü ile birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen göletlerin yüzeyleri de hava sıcaklığını sıfırın altında eksi 14 derece karşısında dondu. Karabük'ün en soğuk ve kışın sert geçtiği ilçelerin başında gelen Eflani'de yüzeyleri donan göletler etrafında kar ile birlikte vatandaşları kendine hayran bıraktı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.