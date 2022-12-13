Eflani'de kar yağışı etkili olmaya başladı

Karabük'ün Eflani ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

Karabük şehir merkezinde ve ilçelerinde gündüz saatlerinde etkili olan sağanak yağışı Eflani ilçesinde akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sağanak yağışlı günlerin ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı Karabük ve Eflani ilçesinin yük kesimlerinde görünmeye başladı.