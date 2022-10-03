Eflanispor hazırlık maçında fark attı

Amatör Liginde mücadele edecek olan Eflanispor hazırlık maçında rakibi Pınarbaşıspor'u 8-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

Amatör Liginde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Eflanispor sezon açılışını yaptı. Yeni sezon parolasını "Bölgesel Amatör Lig” olarak belirleyen Mustafa Yılmaz başkanlığındaki Eflanispor, kadrosuna kattığı 4 futbolcusuna da imza attırdı. İmza töreninin ardından yönetim ve futbolcular esnafları ziyaret ederek destek istediler.

Daha sonra hazırlık maçında Kastamonu temsilcisi Pınarbaşıspor ile karşılaşan Eflanispor rakibini 8-0 gibi farklı bir skorla yenerek yeni sezon için motivasyonunu artırdı.