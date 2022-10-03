İhlas Haber Ajansı

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Eflanispor hazırlık maçında fark attı

Karabük 1.

Amatör Liginde mücadele edecek olan Eflanispor hazırlık maçında rakibi Pınarbaşıspor'u 8-0 gibi farklı skorla mağlup etti.


Amatör Liginde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Eflanispor sezon açılışını yaptı. Yeni sezon parolasını "Bölgesel Amatör Lig” olarak belirleyen Mustafa Yılmaz başkanlığındaki Eflanispor, kadrosuna kattığı 4 futbolcusuna da imza attırdı. İmza töreninin ardından yönetim ve futbolcular esnafları ziyaret ederek destek istediler.


Daha sonra hazırlık maçında Kastamonu temsilcisi Pınarbaşıspor ile karşılaşan Eflanispor rakibini 8-0 gibi farklı bir skorla yenerek yeni sezon için motivasyonunu artırdı.

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