Eğitime ara verilen anaokulunda PCR ve dezenfektan çalışmaları yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla pozitif vakanın görülmesinin ardından yüz yüze eğitime ara verilen anaokulunda dezenfektan çalışmaları yapılırken 30'un üzerinde öğrenciye PCR testi yapıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı, Ali Baba Anaokulu'nda birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve çok sayıda temaslının bulunmasından dolayı yüz yüze eğitime 10 gün süre ile ara verildiğini duyurmuştu.

Üç personel ve iki öğretmenin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilen okulda Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi amacıyla Safranbolu Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından dezenfektan çalışması yapıldı. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 30'un üzerinde öğrenciye PCR testi yapıldı.