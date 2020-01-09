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"Eğitimime Destek Olur Musun" kampanyası

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hayır Çarşısı tarafından "Eğitimime Destek Olur Musun?" kampanyası başlatıldı.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hayır Çarşısı tarafından "Eğitimime Destek Olur Musun?" kampanyası başlatıldı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile başlatılan kampanya kapsamında 20-21 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan YKS sınavı için ders kitapları ve çalışma materyalleri toplanarak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olunması amaçlanıyor.


Belediyeden yapılan açıklamada, "20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumlar Sınavı için ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına test kitabı ve çalışma materyalleri desteği vererek eğitim hayatlarına katkıda bulunabilirsiniz. Kullanmadığınız, müfredata uygun test kitaplarınızı ve ya çalışma materyallerinizi bağışlayarak eğitimde fırsat eşitliğine destek olun" denildi.

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