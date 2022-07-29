Ek hastane binası için 10 milyon TL ödenek tahsis edildi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, 5000 Evler ek hastane binasının tamamlanmasıyla birlikte, 78 yatak kapasiteli Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Psikiyatri servislerinin yanı sıra; farklı branşlarda 15 poliklinik odası, acil servis, laboratuvar, görüntüleme merkezi ( röntgen, ultrason, tomografi), fizik tedavi salonları, sosyal donatılar ve idari birimlerin yer alacağı, hasta odalarının çoğunluğunun tek kişilik odalardan oluştuğu modern bir sağlık tesisi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Milletvekilleri, inşaat çalışmaları devam eden hastanenin ihtiyacı olan Tıbbi Cihaz, Donanım ve mefruşat malzemelerinin alımında kullanılmak üzere 10 milyon 487 bin TL ödenek karşılanmasının Sağlık Bakanlığınca uygun görüldüğünü de kaydederek, “ Sağlık alanında önemli bir hizmete kavuşacak olan Karabük'ümüz de vatandaşlarımızın uygun sağlık hizmetlerini en iyi koşullarda almasını sağlamak için sağlık alanındaki yatırımlarımızı ve gerekli ödeneklerin ilimize aktarılmasında ki takibimizi titizlikle gerçekleştiriyoruz.İlgili ödeneğin ilimize kazandırılmasında başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, emek veren tüm bakanlık yetkililerimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, Karabük'ümüze tekrar hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.