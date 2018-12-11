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Ekipler yağışlı havaya rağmen çalışmaya devam ediyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt Şantiye Amirliği yağışlı havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor.


Ekipler kentin çeşitli mahalle ve caddelerinde asfalt yama, bordür, kaldırım yenileme gibi çalışmaları sürdürürken, müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Hali hazırda devam eden çalışmalarımızı ivedilikle bitirip, belirlenen ve ihtiyaç duyulan diğer mahallelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Kaymakamlık ve Belediye olarak Safranbolu için en güzelini yapmaya çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Hava koşullarının olumsuz seyretmesine karşın ekiplerin kar yağışı başlamadan çalışmaları tamamlamak adına mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını kaydeden Ürkmezer, “ Amacımız ortak. Safranbolu'ya hizmetin en iyisini, en kalitelisini vermek. Bu nedenle gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler kentimizin ihtiyaç duyulan mahalle, cadde ve ara sokaklarında kaldırım, asfalt gibi çalışmalara devam ediyorlar. Gerek belediyemize verilen dilekçeler gerekse Halk Günü Toplantılarında vatandaşlarımızın bizlerden bizzat taleplerini göz önünde bulundurarak belirli bir plan içerisinde istekleri yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Ben bizlerden destek ve dualarını esirgemeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, Safranbolu'muza hizmet yarışında büyük bir özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” dedi.

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