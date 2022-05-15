Ekskavatörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Karabük'te sulama kanalında çalışan işçi, ekskavatörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Eskipazar ilçesine bağlı Doğancılar köyü Büyüktarla Mahallesi'nde yaşandı. Bir inşaat firmasının Üçevler-Kayı köyü arasında sürdürdüğü sulama kanalında işçi olarak çalışan İdris Say (63), yine aynı firmanın çalışanı olan Emrullah A.'nın (36) kullandığı ekskavatörün altında kaldı. İş makinesinin geri manevra yaptığı sırada altında kalan İdris Say, olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ekskavatör operatörünün ifadesi için adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.