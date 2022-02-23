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Elinde ekmek poşetiyle apartmanın önüne gelip paspası çaldı

Karabük’te kimliği belirsiz bir kadın, elinde ekmek poşetiyle geldiği site içerisindeki apartmanın önünde bulunan paspası çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te kimliği belirsiz bir kadın, elinde ekmek poşetiyle geldiği site içerisindeki apartmanın önünde bulunan paspası çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesinde bulunan Doruk Sitesinde meydana geldi. Site içerisinde bulunan apartmanın yönetici Beşir Küpeli kapının önündeki paspasın olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Küpeli, paspasın çalındığını anlarken hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde elinde ekmek poşetiyle gelen bir kadının ayağıyla itelediği paspası katlayıp aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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