Eline kürek alıp doğalgaz çalışmalarına katıldı

AK Parti Genel Sekreteri ve MKYK üyesi Cem Şahin, Karabük'ün Yenice ilçesinde başlayan doğalgaz çalışmalarına eline aldığı kürekle destek verdi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde doğalgaz için çalışmalar başladı. AK Parti Karabük milletvekili adayları Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç çalışmaları yerinde inceledi. Şahin ve Keskinkılıç, baret giyip ellerine aldıkları kürekle doğalgaz borusu için açılan çukurda çalışarak katkı verdi. Çalışanlarla bir süre sohbet eden heyet adına konuşan Şahin, "Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, yaparız dedik yapıyoruz" dedi.