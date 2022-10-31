‘Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor' projesinin kapanışı yapıldı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor' projesi kapanış programı ile sona erdi.

Karabük'ün proje hazırlamada ve uygulamada oldukça başarılı olduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel, “Öncelikli olarak projenin hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlüklerimizin başarısı çok fazla, kaliteli projeler üretiliyor. Projenin kaliteli hazırlanması, birçok nüfusa hitap etmesi, paydaşlık konuları çok önemli. İlimizin proje altyapısı oldukça iyi, Avrupa Birliği uyum sürecinde proje hazırlayıp kaynak sağlamak çok önemli, proje hazırlayarak kendimizi geliştiriyoruz, kurumlarımıza ve okullarımıza katkı sağlıyoruz, bu sayede öğrencilerimizin eğitimlerine, iş hayatlarına katkı sağlamış oluyoruz. Güçlü Türkiye için mesleki eğitim başlığı çok önemli, bizim esasen ihtiyacımız olan mesleki anlamda kalifiye eleman ihtiyacımız var, beşeri sermayenin çok iyi işlenerek onları istihdama, üretime katmamız gerekiyor. Meslek okullarımızın esas sorunu günceli yakalamadaki problemleri, dijital çağda yaşıyoruz, teknolojik gelişmeler çok hızlı ilerliyor. 30-40 yıllık makinelerle öğrencilerimizi eğitiyoruz, hazırlanan bu projelerle okullarımızın teknik altyapısını güçlendirmiş oluyoruz” dedi.

Gürel, modern makine ve ekipmanlara sahip, iş sağlığı ve güvenliği açısından hiçbir tehdit barındırmayan atölyeler ile öğrencilerin, çırakların ve kursiyerlerin bilgisayar kullanımlarını, tasarım ve hala güçlerini, okul içindeki aktivitesini, CNC makine kullanabilme becerilerini edinme, mesleğinde kendine güven duymasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje ile okullarda bulunan atölyelere bilgisayar laboratuvarı, elektrik ark kaynak makinesi, punta kaynak makinesi, spiral taşlama makinesi, CNC fiber lazer kesim makinesi, çift kafalı boru ve profil bükme makinesi, CNC lazer ahşap kesme ve kazıma makinesi, ahşap gönye kesme makinesi, ahşap mini tablalı freze makinesi, ahşap mini daire testere makinesi, ahşap mini sütunlu matkap makinesi, ahşap mini planya ve kalınlık kombine, ahşap mini şerit testere makinesi, kilit dikiş düz ilik makinesi, sanayi tipi ütü ve ahşap mini kompine zımpara makinesi kazandırıldığını aktardı.

Öğretmenevinde düzenlenen proje kapanış programına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, Şube Müdürü Adnan Cansız, Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren ile proje katılan okulların müdürleri ve öğretmenleri katıldı.