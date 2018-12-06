Emekli SAT komandosu yeni rekorları hedefliyor

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından “İnanmak, azmetmek, başarmak” adlı söyleşi düzenlendi. Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide SAT komandosu, judo, su altı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzme şampiyonu, Namık Ekin konuşmacı olarak yer aldı. 18 Guinness Dünya Rekoru'na imza atan Ekin ‘7 gün 7 gece toprak altında mezarda kalma rekoru ile dünyanın en büyük bayrağını Asya kıtasından Avrupa kıtasına yüzerek çekeceğini açıkladı.

“9 - 12 yaş aralığı birçok sporda temel eğitimdir”

Spora ilgisinin babası ve annesinin teşviki ile küçük yaşlarda başladığını belirten Namık Ekin, “10 yaşında jimnastiğe başladım. 12 yaşında askeri okula girince okulun jimnastik takımının kaptanı oldum. 1959 ile 1964 yılları arasında halter, yüzme, judo, ve akrobatik jimnastik branşında Türkiye Şampiyonu oldum. Tabi olaylar böyle geçerken SAT Komando Birliğine geldiğinizde yüzüyorsunuz, dalıyorsunuz, paraşüt atlıyorsunuz, yakın dövüş yapıyorsunuz, atışlar, kürek çekme derken bir sürü sporun içine girince karmaşık bilgiler öğreniyorsunuz” dedi.

Farklı spor alanlarındaki başarısını iyi bir spor eğitimine borçlu olduğunu ifade eden Ekin, küçük yaşta jimnastikten geldiği için jimnastikte vücudu kullanmayı çok iyi öğrendiklerini ve 9 - 12 yaş aralığının birçok sporda temel eğitim olduğunu belirtti.

“Zorlandığım rekorlardan biri Mersin'den Kıbrıs'a yüzmek oldu”

Konuşmasında kırdığı rekorlardan söz eden Ekin şunları söyledi: “En çok zorlandığım rekorlardan biri Mersin'den Kıbrıs'a yüzmek oldu. Dünyada öyle bir şey yapalım ki hiçbir SAT komandosu yapamasın dedim. Anamur'dan suya girdim. 17 tane tüp değiştirerek su altından 38 saatte Girne limanına kadar gittim. Gece yüzüyordum. Ben su altında yemek yiyebiliyordum ama tuzlu su ağza girdiğinde sıkıntı çıkarıyordu. Sadece şeftali yiyebildim. Baya zor oldu.”

“Mezarda toprak altında 7 gün 7 gece kalmak istiyorum”

“80 yaşına da gelsem ülkem için bir şeyler daha yapmak istiyorum” diyen 76 yaşındaki Ekin, “Amerikalı illüzyonist David Blaine, su altında bir akvaryumda 7 gün 7 gece kaldı. Ben onu 10 gün 10 gece yapmak istiyorum. Bir de mezarda 6 gün kalmıştı. Bir mezarda toprak altında 7 gün 7 gece kalmak istiyorum. Ayrıca bu son zamanlarda dünyanın en büyük bayrağını Asya kıtasından Avrupa kıtasına yüzerek çekeceğim. Bayrak 37 metreye 42 metre, bir salın üzerinde duracak ve bunu belime bağladığım halatla en kısa sürede çekmeye çalışacağım. Asya kıtasından Avrupa kıtasına yüzerek çekilen dünyanın en büyük bayrağı rekorunu yapmak istiyorum. Üçüncü köprüden de atlarsam iki kıtayı bağlayan üç köprüden de atlayabilen tek insan olacağım” ifadelerini kullandı.

“En iyi yapacağınız şey pes etmeme duygusu”

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan emekli SAT komandosu Ekin, SAT komando öğretmeni ve astsubayı olarak kendilerine pes etmemeleri gerektiğinin öğretildiğini hatırlatan Ekin, “Bütün yapılan eğitimler pes etmeme duygusu, soğuklarda titreyerek yıllarca eğitimlerde bize aşılanınca o yüzden bırakmıyoruz. Yaşamınızda karşınıza sorunlar gelecek bunları aşmak için en iyi yapacağınız şey asla pes etmeme duygusu. Ne olursa olsun yaşam devam ediyor. Sizler de bu hayatı sonuna kadar iyi muhafaza etme ve korumak durumundasınız. Kendinize asla pes etmeme duygusu geliştirirseniz ve çalışıp planlı bir şekilde ilerlerseniz muhakkak ki başarılı olacaksınız. Spor en iyi arkadaştır, asla bu arkadaştan vazgeçmeyin. Bilimselliğe çok önem verin ve çok sabırlı olun” dedi.