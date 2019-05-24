Emniyet Müdürlüğünde deprem ve yangın tatbikatı

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Yönetim Başkanlığı tarafından Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personele Sivil Savunma Eğitimi verildi. Eğitim kapsamında deprem, yangın ve sabotaj gibi acil durumlarda personele tahliye planı çerçevesinde yangın ve tahliye tatbikatı yapılmıştır. Tatbikat kapsamında Emniyet Müdürlüğü hizmet binasındaki personel kısa sürede binayı tahliye ederek boşalttı. Personele ayrıca, otopark alanında yangın tüplerinin kullanımı ve alevlere yapılacak müdahale kapsamında detaylı bir eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un dan bizzat takip ettiği tatbikatta personel tam not aldı.