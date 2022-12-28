Emniyet personeline AFAD'dan eğitim

Karabük İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü arama kurtarma teknisyenlerince , İlçe Emniyet Amirliği personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verilerek meydana gelebilecek afetlere karşı kendilerini ve ailelerini korumaya ve gerekli tedbirleri almaya yönelik bilgilendirme yapıldı. Eğitimde muhtemel bir afet ve acil durum halinde, geçici barınma alanlarının kısa sürede hazır hale getirilmesi için çadır kurma ve yangınlarına müdahalede uygulanacak hareket tarzları ve bu tür yangınlarda kullanılan yangın söndürme tüpleri tanıtıldı.

Bilgilendirmelerin ardından Hükümet Konağı binası önünde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.