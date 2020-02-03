Emniyetin minikleri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalara start veren ekipler, 75. Yıl Sosyal Yaşam Merkezi kreşini ziyaret etti. Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye kreşlerindeki çocukları hem değişik konularda bilgilendiriyor, hem de onlarla farklı oyunlar oynayarak ve hediyeler vererek mutlu ediyor.

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Karabük Belediyesine ait kreşlerdeki çocukları bilgilendirmek amacıyla değişik programlar düzenlediklerini belirterek, ekiplere çalışmalarından dolayı başarılar diledi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise; "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız. Faaliyetlerimiz kapsamında bugün 75. Yıl Mahallesi kreşine geldik ve çocuklarımızı bilgilendirdik. Çocuklarımızla keyifli dakikalar geçiriyor ve onları bilgilendiriyoruz. Bize bu fırsatı sundukları için başkanımızın şahsında Karabük Belediyemize teşekkür ediyoruz. Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla çalışmalarımıza yeniden başladık, faaliyetlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek" şeklinde duygularını dile getirdi.