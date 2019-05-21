Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün mezuniyet sergisi açıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fethi Toker ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin ders kapsamında yapmış oldukları projelerden oluşan 3. Mezuniyet Projeleri Sergisi açıldı.

40'a yakın projenin yer aldığı sergide günlük hayatta, iş yaşamında ve ortak kullanım alanlarında kullanılan birçok yenilikçi ürün yer aldı. Bu yıl mezun olacak öğrencilerin becerilerini ve tasarım yapma kabiliyetlerini de sergiledikleri mezuniyet sergisinin açılışını Fethi Toker ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü akademisyenleri yaptı.

Evsel atıkları gübre haline getiren geri dönüşüm üniteleri, masa başı çalışanlar için oyun ve egzersiz mobil uygulaması ve sensör bilekli tasarımı, yangınları önceden tespit eden ve ilk müdahaleyi gerçekleştiren otonom hava aracı ve istasyonu, tüketiminin ardından bitki yetiştirme imkanı sunan ileri dönüşümlü poşet çay ve ambalaj tasarımı, kamusal dış mekanların temizliğini sağlayan araç, oturma grupları, aydınlatma ürünleri, banyo ve lavabo tasarımları gibi gündelik yaşamı kolaylaştırırken şık bir tasarım sunan birçok ürün sergideki yerini aldı.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Raşit Esen mezuniyet sergisinin, öğrencilerin toplam üç buçuk yılda almış oldukları teorik eğitimin pratiğe dönüştürülmesi adına yapıldığını söyledi.

Bu yıl üçüncü defa mezun vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Esen sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Toplam 80 öğrencimiz var ve ikişerli gruplar halinde 40 proje yaptılar. Her grup bir tane danışman firmayla çalıştı. Firmayla çalışmanın en büyük avantajı yapılan projelerin üretilebilir olması. Öğrencilerimiz elektronik, mobilya ve seramiğe kadar endüstriyel tasarımın gerektirdiği alanlarda ürün tasarımlarını gerçekleştirdi. Danışman firma temsilcilerine teşekkür ediyor ve mezun olan öğrencilere de profesyonel meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”