Endüstriyel yangınlarına çözüm çalıştayı

Karabük Üniversitesi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Safranbolu Belediyesi ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ortaklığında "Endüstriyel Yangınların Önlenmesinde ve Müdahalesinde Yenilikçi ve Etkili Yaklaşımlar" Çalıştayı tamamlandı.

Avrupa Birliği (AB) destekli çalıştaya Danimarka, İtalya, Slovenya ve Portekiz de paydaş olurken, 2 yıl süren çalışma çerçevesinde sanayi tesislerinde çıkan ve önemli derecede can ve mal kaybına yol açan sanayi yangınlarına dikkat çekildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çalıştayın gerçekleştirilmesinde emekleri olan herkese teşekkür etti. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün oldukça tecrübeli olduğunu, bu proje ile birlikte tecrübelerine önemli bilgileri de eklediklerini belirtti.

Projenin amacının sanayi tesislerinde çıkan ve önemli derecede can ve mal kaybına yol açan sanayi yangınlarına dikkat çekmek olduğunu aktaran Köse, "Sanayi yangınları nitelikleri itibarıyla teknolojik bir afete dönüşebilecek olaylardır. Sanayi kuruluşlarının yer seçiminde yapılacak yanlışlar sonucu katlanması zor sonuçlarla karşılaşabiliriz. Ayrıca bu tesislerde var olan risklerin değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin titizlikle alınması için tehdidin yönetim kademelerince ciddiye alınması gerekmektedir. Konu ile ilgili eksiklikler yine bu proje ile bir kez daha gündeme gelerek gerekli tedbirlerin alınması da sağlanacak" diye konuştu.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün tüm personeli ile olası yangınlara karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayan Köse, bu tür önemli projelerde yer almaya devam edeceklerini söyledi.