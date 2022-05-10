Erasmus proje ortakları Yenice'de

Hüsamettin-Fatime Ören Anaokulu, Erasmus+ Projesi Ortakları Romanya, Litvanya ve Portekiz'den gelen öğretmenleri ilçede misafir ediyor.

Hüsamettin- Fatime Ören Anaokulu'nun, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Ana Eylem 2 Okul Eğitimi Okullar Arası Ortaklıkları (KA229) çerçevesinde 2020 yılı teklif çağrısı döneminde desteklenmeye hak kazanan ve Türkiye Ulusal Ajansı ile sözleşmesi 2020-1-TR01-KA229-094127_1 proje numaralı “Erken Çocukluk Eğitiminde Etkili ve Yenilikçi Yaklaşımlar”" projesinin ekinlikleri devam ediyor.

Avrupalı misafirlerini ağırlayan Okul Müdürü Nimet Dalda, ortakların yapacakları etkinlikleri istişare ettiğini belirtti. Dalda, “ Avrupa'dan gelen ortaklarımıza Yenice ilçemizi gezdirdik. Ortaklarımız projemiz çerçevesinde 5 gün boyunca okulumuzdaki okul öncesi eğitimde Reggio Emilia yaklaşımı aktivitelerini gözlemleyecekler. Proje ortağımız Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi ise Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı materyallerini hazırlayarak projemize katkı sunmaktadır. Hareketliliğimizin ilk gününü tamamladık. Tanışma, kaynaşma oyunları oynadık, Okul gezisi yaptık, Reggio Emilia sunumu gerçekleştirdik, ikinci günde Reggio Emilia etkinlikleriyle devam ediyor. Bu tür projeler öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için çok faydalı oluyor.” dedi.