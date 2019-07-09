'Erbil Türkoloji Yaz Okulu Programı' başladı

Erbil Selahaddin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 20 öğrenci “Erbil Türkoloji Yaz Okulu” programı kapsamında Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim görecek. Türkiye'ye program vesilesiyle ilk defa ziyaret gerçekleştiren 20 öğrenci, 30 Temmuz'a kadar Karabük Üniversitesinin misafiri olacak. Öğrenciler akademik eğitimin yanı sıra Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenecek sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle Türk kültürünü, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini yakından tanıma; düzenlenecek gezilerle de tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini yaşayacak. Yunus Emre Enstitüsü Başkan Danışmanı Tayfun Kalkan ve Türkoloji Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sinem Aydoğdu, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında, programda yer alan öğrencileri de sınıfta ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdiler. Rektör Prof. Dr. Refik Polat görüşmede misafir öğrencileri Karabük'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek ziyaret için konuklara teşekkür etti.

Ziyarete TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Boy ve Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABÜSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Sur da eşlik etti.